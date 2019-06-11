Adana'da FETÖ operasyonu: 56 kişi hakkında gözaltı
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
|11 Haziran 2019 06:10
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