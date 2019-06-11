Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamı gözaltına alındı
Örgütün askeri yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı
|11 Haziran 2019 11:54
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Konya ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen sözleşmeli öğretmen Murat U. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alındı.
Örgütün askeri yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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