FETÖ'nün 'mahrem imamı'na hapis cezası
Terör örgütü üyesi ve FETÖ'nün sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
|11 Haziran 2019 12:46
|Yazdır
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Lütfi Şen ile avukatı katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek, "İmam Hatip Lisesi mezunu değilim, ilahiyatçı da değilim. Kimseye bir dini ders vermedim. Örgütle bir alakam yok. Beraatımı talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapse mahkum etti.
Ahmet Lütfi Şen, hükmün açıklanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24
|Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2019 13:20
|FETÖ sanığı binbaşı ilk duruşmada tahliye edildi
11 Haziran 2019 12:25
|Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
11 Haziran 2019 09:45
|Kara Kuvvetleri FETÖ soruşturması: 52 gözaltı
11 Haziran 2019 09:06
|Mete Yarar'dan S-400 yorumu: Devletler bedel ödeyerek büyürler
11 Haziran 2019 07:50
|ABD'liler PKK'ya İHA eğitimi veriyor
11 Haziran 2019 07:15
|ABD'de bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi durduruldu
11 Haziran 2019 06:40
|Adana'da FETÖ operasyonu: 56 kişi hakkında gözaltı
11 Haziran 2019 06:10
|'Tango'yu çapkınlık yapmak için kullandım savunması
10 Haziran 2019 23:43