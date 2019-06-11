Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
|11 Haziran 2019 13:24
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Osman Polat, Mehmet Öztürk ve Karani Yiğit ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Polat, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürerek, beraatini istedi.
Suçlamaları reddeden ve haklarındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanıklar Öztürk ve Yiğit ise örgüt üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Öztürk ve Yiğit'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, sanık Polat'a ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
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