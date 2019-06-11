Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis cezası
|11 Haziran 2019 16:09
|Yazdır
Eski Danıştay üyesi Hüseyin Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Oğuz'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuz ile avukatı katıldı.
Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Oğuz, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Sanık Oğuz ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.
Hüseyin Oğuz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Oğuz'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borçlular dikkat; iş yeri ruhsatı da haczedilebilecek
09 Haziran 2019 17:46
|Kendi aralarında nişanlananlar şimdi yandı
08 Haziran 2019 23:41
|Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede
04 Haziran 2019 12:17
|Yargıtay: O söz boşanma için yeterli değil
03 Haziran 2019 21:13
|'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil'
30 Mayıs 2019 12:50
|Yargıtaydan 'Mor beyin ve CGNAT' kararı
29 Mayıs 2019 11:08
|Kazada 'öldü' diye morga kaldırıldı, 33 yıldır yaşıyor
26 Mayıs 2019 14:57
|BES birikimleri haczedilebilir mi? İşte Yargıtay kararı
26 Mayıs 2019 14:54
|Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin karar
25 Mayıs 2019 16:13
|Yargıtay Başsavcılığına Mehmet Akarca atandı
22 Mayıs 2019 08:45