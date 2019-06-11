FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) kapsamında mahkumiyetleri kesinleşen 3 kişi tutuklandı
|11 Haziran 2019 16:13
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi
11 Haziran 2019 16:32
|Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50
|Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
11 Haziran 2019 14:08
|Lice'de gri listede aranan terörist öldürüldü
11 Haziran 2019 13:46
|Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24
|Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2019 13:20
|FETÖ'nün 'mahrem imamı'na hapis cezası
11 Haziran 2019 12:46
|FETÖ sanığı binbaşı ilk duruşmada tahliye edildi
11 Haziran 2019 12:25
|Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
11 Haziran 2019 09:45
|Kara Kuvvetleri FETÖ soruşturması: 52 gözaltı
11 Haziran 2019 09:06