Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
|11 Haziran 2019 16:24
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim hakim ve savcıları listesinde yer alan eski hakim üsteğmen Şuayip Karayel'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Karayel ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karayel, kendisine yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
İsminin, iradesi dışında sıkıyönetim listesine yazıldığını savunan Karayel, bundan dolayı suçlanamayacağını ifade etti.
Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Karayel, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.
Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Karayel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirtti.
Olay tarihinde Tekirdağ Çorlu 5. Kolordu Komutanlığında görevli olan Karayel, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde yurtta sulh konseyi tarafından yayınlanan sıkıyönetim hakim ve savcılar listesinde kolordu komutanlığına adli müşavir olarak atanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Spor kulübü başkanı cinsel istismardan tutuklandı
10 Haziran 2019 19:56
|Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama
09 Haziran 2019 21:38
|Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı
09 Haziran 2019 20:48
|Emniyet müdürü uyusturucu ticaretinden tutuklandı
09 Haziran 2019 20:13
|Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı
09 Haziran 2019 16:10
|Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36
|4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı
01 Haziran 2019 19:43
|HDP'li Yıldırım'ın hapis cezasına BAM'dan onama
29 Mayıs 2019 16:22
|Vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
28 Mayıs 2019 21:36
|3 yaşındaydı! Üvey babası darp ederek öldürdü!
27 Mayıs 2019 22:32