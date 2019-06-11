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FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen eski askeri hakim Serdar Çamiçi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı
 11 Haziran 2019 17:59
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FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen eski askeri hakim Serdar Çamiçi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Çamiçi ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, darbeciler tarafından sözde sıkıyönetim mahkemelerine atamalar yapıldığını, sanık Çamiçi'nin de bu atama listesinde adı geçenlerden olduğunu hatırlattı.

Darbenin başarılı olması halinde sözde sıkıyönetim mahkemelerinin darbecilerin talimatları doğrultusunda verilecek gözaltı, tutuklama ve yargılama kararlarının uygulayıcıları olacağını belirten iddia makamı, darbecilerin bununla darbenin fiilen gerçekleşmesini ve hukuken sonuç doğurmasını sağlamayı amaçladıkları vurguladı.

Savcı, mevcut delil durumu ve yapılan yargılama neticesinde Çamiçi'nin, üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Çamiçi ise atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, eski hakim üsteğmen Serdar Çamiçi'ne "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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