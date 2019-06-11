1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
 11 Haziran 2019 18:23
Yazdır
Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Okur'un avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, FETÖ yöneticiliği suçundan hapis cezası alan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram tanık olarak dinlendi.

Bayram, İbrahim Okur'un örgüt üyesi olduğuna yönelik bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Okur'un HSYK'de görev yaptığı dönemde resmi prosedüre göre davrandığını ileri süren Bayram, Okur'un ayrıca Balyoz, Ergenekon, Hüseyin Kurtoğlu gibi davalardaki usulsüzlükler nedeniyle eleştirilerini sık sık dile getirdiğini belirtti.

Tanık olarak dinlenen eski HSYK Genel Sekreteri Bayram, kamuoyunda MİT krizi olarak bilinen olaylar sırasında Okur'un yaşananlara tepki gösterdiğini de anlattı.

Tanık ifadelerinin ardından dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu. Tanık beyanları ve gelen belgelere karşı söz verilen İbrahim Okur, HSYK Daire Başkanlığı görevinde, yönetmelik ve ilke kararlarına aykırı hiçbir öneri getirmediğini, bu yöndeki hiçbir kararnameye imza atmadığını savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) Alparslan Altan kararını hatırlatan Okur, 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

İbrahim Okur, maddi olguların ortaya çıkarılabilmesi için dönemin HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesini de talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesine, Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 9 Temmuz'a bırakıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
11 Haziran 2019 18:58		 'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor
11 Haziran 2019 17:56
Eski askeri lise ve polis akademisi öğrencileri FETÖ'den hakim karşısında
11 Haziran 2019 17:35		 Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi
11 Haziran 2019 16:32
FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı
11 Haziran 2019 16:13		 Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50
Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
11 Haziran 2019 14:08		 Lice'de gri listede aranan terörist öldürüldü
11 Haziran 2019 13:46
Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24		 Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2019 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti18:58 - Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek18:56 - Bakanlıktan genelge... Enjeksiyon için yazılı onaya gerek var mı?18:47 - Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek18:39 - Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı18:37 - Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi18:26 - TBMM'de askerlik kanunun görüşülmesine başladı18:23 - Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:21 - Bu ilimizde, Pazartesi günü, mesai saatleri değişecek
18:10 - Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto18:09 - İşitme cihazında o belge istenmeyecek18:09 - TBMM Genel Kurulu'nda İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi17:59 - FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası17:56 - 'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor17:55 - MEB'den, sene sonu işlemlerine dair, 16 maddelik resmi yazı17:55 - Diyanet, ilçe müftülüğü nakil sonuçlarını açıkladı17:53 - Çeyrek altın günü 404,00 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 3
duvarı nem insanı gam yıkar 2
not istemek 4
Birine güvendiğinde ona hayatını mahvetme şansını da verirsin 3
aşk acısı çeken yazarlar 1
sen 1
Güvenmekten korkar olmak 3
turgut uyar 1
yemeği yakmak 1
ne olurdu sanki 2
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam