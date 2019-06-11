Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalanlandı
|11 Haziran 2019 20:19
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Temel Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Temel Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06/07/2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13/07/2018 - 10/07/2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12/07/2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddiası
Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'da Twitter hesabından açıklama yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu'nun diplomatik pasaportu 10.07.2023 tarihine kadar geçerli olup pasaportu Bakanlık personelimiz tarafından 12.07.2018 tarihinde saat 16:04'te kendilerine teslim edilmiştir.Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) 11 Haziran 2019
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