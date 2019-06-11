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Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalanlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.
 11 Haziran 2019 20:19
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Karamollaoğlu'nun pasaport iddiası yalanlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Temel Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Temel Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06/07/2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13/07/2018 - 10/07/2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12/07/2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddiası

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'da Twitter hesabından açıklama yaptı.
Memurlar.Net
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