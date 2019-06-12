Muş'ta FETÖ operasyonu, memurlar dahil 33 gözaltı
Aralarında meslekten ihraç edilmiş memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı
|12 Haziran 2019 10:50
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Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin adli mercilere sevk edildiği bildirildi.
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