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Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı

Büyükçekmece'de sınava giren kız öğrencinin başına akıl almaz bir olay geldi. İddiaya göre, bir bayiden aldığı su şişesinden alkol çıkan çocuğun dedesi bayiden ve firmadan şikayetçi oldu
 12 Haziran 2019 12:47
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Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek sınavına girecek olan ilköğretim 2'nci sınıf öğrencisi İstanbul Masal Oktay (8), sınavdan önce dedesinin bir bayiden aldığı suyu içti. Hiç açılmamış olduğu öne sürülen sudan bir yudum alan Masal Oktay'ın hemen tükürdüğünü söyleyen dedesi Hayrettin Avcı, torununa aldığı su şişesinin içinde alkol olduğunu iddia etti. Yaşanan olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduğunu belirten dede Hayrettin Avcı, bayiye ve aldıkları suyun firmasına maddi ve manevi dava açacağını ifade etti.

"Suyu kokladığımda rakı kokuyordu"

Torununun çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve üstün zekalı öğrencileri belirlemek için yapılan sınavın ilkini geçtiğini belirten Hayrettin Avcı, 24 Mayıs tarihinde torununu bu sefer de BİLSEM Genel Yetenek sınavına götürdüğünü söyledi. Hayrettin Avcı, "Giderken çarşıdan bir bayiden ünlü bir marka su aldım. Sınava girerken suyu torunuma verdim. Torunum içeri girdiğinde bir yudum su almak için öğretmeninin yanında açmış. Öğretmeni de şahit, kapalı bir su. Çocuk 2 dakika sonra dışarı çıktı. Ben kapının önündeydim. Öğretmeni 'Dedesi bu çocuğa ne verdin' dedi. Hocam 'su, bayinden aldım' dedim. 'Bir koklar mısın' dedi. Suyu kokladığımda rakı kokuyordu, anason. Tabi çıldırdım. Kaymakamlığa gittim. Oradaki yazı işleri müdiresi konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne telefon açtı. Emniyet Müdürlüğünü arayarak o bayiye yönlendirmiş. Arkasından benim öğrendiğim kadarıyla birkaç tane daha rakılı su çıkmış" dedi.

"Maddi ve manevi tazminat davası açacağım"

Bütün yasal yollara başvuracağını ve sürecin takipçisi olduğunu ifade eden dede Hayrettin Avcı, "Şişedeki numuneyi ve fişi İlçe Tarım Müdürlüğü'ne polis nezaretinde teslim ederek ifade verdim. Firma ve bayisinden şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat da açacağım. Çünkü başka çocuklar bu hale gelmesin. Benim 40 günlük torunum var. Ben tesadüfen çarşı içerisinde çocuğumla gitmiş olsaydım ve mama yapmak için suya ihtiyacım olsaydı, 40 günlük bebek nasıl anlatacaktı bunu? Hadi 8 yaşındaki tükürdü, çıktı, 'Dede çok acı' dedi. Ama psikolojisi bozuldu. 40 günlük çocuk ne anlatacaktı bana? Ben bayiden de firmadan da şikayetçiyim. Firmayı birkaç sefer aradım. Telefonuma çıkmadılar. İlk aradığımda çıktılar. Konuyu izah ettim. 'Gelin ilgilenin' dedim. Sonrasında telefon açıyorum ama cevap vermiyorlar" diye konuştu.

"İkinci sınava 'Dede ben girmeyeyim' diye çok ısrar etti"

Yaşanan olaydan sonra sınavlara konsantre olamayan ve psikolojisi bozulan torununu tatile gönderdiğini söyleyen dede Avcı, "Dün tatile gönderdim. Psikolojisi çok bozuk. Hatta ikinci sınava girerken de 'Dede ben girmeyeyim' diye çok ısrar etti. İkna ettim götürdüm. Girdi o sınava da. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Olayın üstünden kaç gün geçmesine rağmen hala daha 'Başım dönüyor' diyor" şeklinde konuştu.


Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı?
İhlas Haber Ajansı
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