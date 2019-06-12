Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası
Eski öğretim üyesine örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|12 Haziran 2019 12:54
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Antalya'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Nihat Kanbur, yakınları, öğrenciler ve avukatları katıldı.
Karar öncesi söz verilen Kanbur, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim masumiyetimi koruyacak tek makam sizsiniz. Masumiyetin korunmasını talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Nihat Kanbur, YÖK tarafından meslekten ihraç edilmişti.
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