Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda
|12 Haziran 2019 13:40
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Polis Akademisine giriş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sızdırılıp örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanıklardan Ahmet Ali Alper, Yücel Kırık, Hüseyin Akman, Erkam Yalçın, Hüseyin Yıldırım, Uğur Bayram, Esat Baş, Bekir Türk, Abdullah Karaefe, Ferhat Katar, Yusuf Uzunoğlu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.
Sanıklar, FETÖ ile ilgilerinin bulunmadığını, sınav sorularını da temin etmediklerini öne sürdü.
Beyanların ardından mahkeme başkanı, hükmü açıklamak üzere davayı 14 Haziran Cuma gününe bıraktı.
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