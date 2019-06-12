Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası
|12 Haziran 2019 16:14
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Eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ersert'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ersert ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen sanık Ersert, suçlamaları kabul etmedi.
Örgüt üyesi olmadığını öne süren Ersert, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Ersert, Danıştay üyeliğine örgüt üyeleri tarafından seçilmediğini savundu.
Ersert ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi.
Daha sonra alınan karar mahkeme heyeti başkanı Dağ tarafından açıklandı.
Mahmut Ersert'e, FETÖ'ye üye olmak suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Ersert hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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