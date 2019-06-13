1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den iki eski astsubaya 7'şer buçuk yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç iki astsubaya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
 13 Haziran 2019 13:34
Yazdır
FETÖ'den iki eski astsubaya 7'şer buçuk yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen davada tutuksuz sanıklar A.K. ile M.K.D. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanıkların TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay oldukları, örgütün mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri iddiaları ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık A.K. mahkemede son sözünde, "Yüce adaletinize güveniyorum, ne benim ne de ailemden bir kişinin bu örgütle hiçbir alakası olmamıştır" derken, diğer sanık M.K.D. ise "5 yıldır bu mesleği yapıyorum, üniformam kirletmedim, terör örgütü üyesi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar A.K. ile M.K.D.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile infaz kesinleşinceye kadar sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı üniversite öğrencisine hapis
13 Haziran 2019 13:30		 Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası
12 Haziran 2019 12:54
Otomobiliyle savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
11 Haziran 2019 22:36		 FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası
11 Haziran 2019 17:59
Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
11 Haziran 2019 16:24		 Spor kulübü başkanı cinsel istismardan tutuklandı
10 Haziran 2019 19:56
Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama
09 Haziran 2019 21:38		 Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı
09 Haziran 2019 20:48
Emniyet müdürü uyusturucu ticaretinden tutuklandı
09 Haziran 2019 20:13		 Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı
09 Haziran 2019 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi14:55 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması14:51 - Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor14:43 - Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki14:38 - Bakan Kurum: 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık14:33 - Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile telefonda görüştü14:32 - Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti14:25 - Hakurk'a 'Pençe' harekatında EYP imha edildi14:20 - Eski dekan ve eşi FETÖ'den beraat etti14:18 - 42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
14:18 - 'Yaz tatilinde çocukları dijital nesnelere emanet etmeyelim'14:15 - MHP'li Aycan'dan YÖK'e kontenjan çağrısı14:10 - İmamoğlu'ndan 'Kentsel Gelişim Çözümleri' toplantısı14:04 - Öğretmen, veli ve öğrencilerden üç dilde şiir14:02 - Bahçeli, yarından itibaren İstanbul'da olacak13:59 - Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı13:45 - Karakollara 'Güven Masası' kurulacak13:42 - 'Microsoft Teknoloji Merkezi, ekonomiye 2,5 milyar lira değer katacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
Dolar güne yükselişle başladı
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten FETÖ'cü yakalandı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
intro 2
lavinya 1
imar barışı 2
bayan şoför 2
türk kahvesi kültürü 6
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 1
otobüste uyumak 3
Şarkılardan fal tutmak 1
kaşınmak 3
güne gece başlayanlar 1
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Cerrahpaşa Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam