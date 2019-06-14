Ankara'da 18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
|14 Haziran 2019 10:37
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "örgüt üyesi özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 18 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği" bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı öğrenildi.
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