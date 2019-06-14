Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
|14 Haziran 2019 12:57
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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