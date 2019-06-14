Eski ADÜ rektörüne 'FETÖ'ye yardım'dan hapis cezası
|14 Haziran 2019 16:43
|Yazdır
Aydın'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Mustafa Birincioğlu, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Birincioğlu ve avukatı katıldı.
Savunmasında kendisinden ve akademik geçmişinden bahseden Birincioğlu, davanın hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.
Birincioğlu, 6 diplomasının olduğunu, bunları almasında hiçbir grubun ya da siyasi görüşün desteğinin olmadığını ifade etti.
Rektör olarak atanmasının ardından tüm atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını savunan Birincioğlu, "Görev sürecim boyunca hiçbir gruba ya da topluluğa çıkar sağlamadım. Ben aklımı hiçbir yere kiralamadım. Benden hain, silahlı terör örgütü olmaz. Bunlar iftiradır. Bu durumun düzeltilmesi için yüce adalete sığınıyorum." dedi.
Son sözleri sorulan Birincioğlu, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.
Sanık ve avukatının savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanık hakkında bahsedilen suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Birincioğlu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan davada 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zonguldak'taki FETÖ davasında 2 sanığa ceza
14 Haziran 2019 16:48
|Kastamonu'daki FETÖ davalarında karar: 2 ceza 1 beraat
14 Haziran 2019 16:45
|Mahkeme başkanına sorduğu soru şoke etti!
14 Haziran 2019 09:27
|FETÖ'den iki eski astsubaya 7'şer buçuk yıl hapis
13 Haziran 2019 13:34
|FETÖ sanığı üniversite öğrencisine hapis
13 Haziran 2019 13:30
|Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası
12 Haziran 2019 12:54
|Otomobiliyle savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
11 Haziran 2019 22:36
|FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası
11 Haziran 2019 17:59
|Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
11 Haziran 2019 16:24
|Spor kulübü başkanı cinsel istismardan tutuklandı
10 Haziran 2019 19:56