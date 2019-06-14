Zonguldak'taki FETÖ davasında 2 sanığa ceza

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada biri tutuklu 2 sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün ile 4 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Canip Bayram ve tutuksuz yargılanan Eyüp Sabri Ç. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bayram'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 1 ay 15 gün, Eyüp Sabri Ç'yi de 3 yıl 5 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 84 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezaları isteniyordu.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de 5 tutuklu sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz yargılanan 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılırken 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Eyüp Sabri Ç'nin 27 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.