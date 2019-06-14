İller arası öğretmen nakil robotu yayında
Öğretmenler için hazırladığımız "yaz dönemi iller arası nakil robotu" yayında
|14 Haziran 2019 17:07
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Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle iller arası nakillerde, öğretmenlerin başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar sürecek.
Memurlar.net, MEB'in yayımladığı 88 bin kontenjanı robota dönüştürdü ve öğretmenler bölümünden yayımlandı.
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