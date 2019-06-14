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İller arası öğretmen nakil robotu yayında

Öğretmenler için hazırladığımız "yaz dönemi iller arası nakil robotu" yayında
 14 Haziran 2019 17:07
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İller arası öğretmen nakil robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle iller arası nakillerde, öğretmenlerin başvurularını almaya başladı. Başvurular 20 Haziran'a kadar sürecek.

Memurlar.net, MEB'in yayımladığı 88 bin kontenjanı robota dönüştürdü ve öğretmenler bölümünden yayımlandı.

İller arası nakil robotu için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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