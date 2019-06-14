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Çorum'da MEB'in atadığı müdür görevine başladı

Çorum'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı müdür göreve başladı
 14 Haziran 2019 22:46
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Çorum'da MEB'in atadığı müdür görevine başladı

Çorum'da dün yaşanan atama krizi çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı, Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Yılmaz görevine başladı

Dün yerel basında yer alan haberlerde milletvekillerinin baskısı üzerine eski müdür Yahya Çoban'ın görevine vekaleten devam edeceği iddia edilmişti.

Ancak Çorum Valisi bugün, MEB'in atadığı müdür Ömer Yılmaz'a tebligatta bulundu ve atama işlemi tamamlandı
Memurlar.Net - Özel

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