Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
|15 Haziran 2019 14:13
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Balıkesir polisi il genelinde FETÖ operasyonlarına devam ediyor. Polis operasyonlarda aranan 2'i askeri personel ile 1 infaz memurunu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken açığa alınan 1 şüpheli teğmen Balıkesir il merkezinde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ifade ve teşhis bulunan 1 şüpheli infaz koruma memuru Bandırma'da ve Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan halen Gönen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 1 uzman çavuş Gönen ilçesinde yakalandı.
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