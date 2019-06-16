Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.
|16 Haziran 2019 14:43
|Yazdır
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan A.Y. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen A.Y. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bilecik'e gönderildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kilis'te 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
16 Haziran 2019 16:09
|FETÖ/PDY firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
16 Haziran 2019 14:45
|Bayburt'ta FETÖ'den aranan kadın Kahramanmaraş'ta yakalandı
16 Haziran 2019 14:24
|Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristler arananlar listesinde çıktı
16 Haziran 2019 13:55
|'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor
16 Haziran 2019 13:19
|8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 şehit
16 Haziran 2019 11:37
|Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2019 11:35
|Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
16 Haziran 2019 10:55
|Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2019 09:33
|Havalimanında suikast planladılar
16 Haziran 2019 08:20