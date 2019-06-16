1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtulmuş: Küskün arkadaşlarımızı ikna edilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "İstanbul'da seçime gitmeyen 1 milyon 700 bin kardeşimiz var. Şimdi sizlerden ricamız, bu seçime gitmeyen kırgın, küskün, kenarda duran AK Parti seçmeni arkadaşlarımızı mutlaka ikna ederek seçime gelmelerini sağlamak lazım"-
 16 Haziran 2019 14:55
Yazdır
Kurtulmuş: Küskün arkadaşlarımızı ikna edilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da seçime gitmeyen 1 milyon 700 bin kardeşimiz var. Şimdi sizlerden ricamız, bu seçime gitmeyen kırgın, küskün, kenarda duran AK Parti seçmeni arkadaşlarımızı mutlaka ikna ederek seçime gelmelerini sağlamak lazım." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Dernekler Federasyonu'na bağlı dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, 20 yılı aşkın süredir siyasette olduğunu ve Ordu'nun her zaman gündeminde bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da Orduluların varlığının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Orduluların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ve Erdoğan'ın da Ordu'ya gereken ehemmiyeti gösterdiğini anlattı.

Dünyanın büyük bir alt-üst oluşun içerisinde bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, dünyada ismi konulmamış üçüncü dünya savaşının söz konusu olduğunu ve bunun vekalet, ekonomik gibi savaşlarla devam ettiğini söyledi.

- "Güçlü ve muktedir bir Türkiye istenmiyor"

Kurtulmuş, tarih boyunca kavganın merkezinin bu coğrafya olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Dünyanın merkezi olan bu coğrafyada büyük bir çekişmenin olduğunu görüyoruz. bir tarafta S400 krizi var. Tek başına bir şey değil. Bir tarafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramasıyla ilgili baskılar var, bir tarafta PKK/PYD'ye verilen bir takım destekler ve onun üzerinden Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması meselesi var. Bir tarafta ABD'nin İsrail'le beraber hazırlandığı yüzyılın planı adını verdikleri Filistin'i yok etme projesi var. Bir tarafta Umman Körfezi'nde başlatılan ve geliştirilen büyük bir gerilim var. Bir tarafta Doğu Akdeniz'de dünya ülkelerinin savaş gemileri var. Sayın sayabildiğiniz kadar. Ne oluyor? Olan şey şu, bu yeni küresel savaşın merkezi olan bu coğrafyada esasında aslında saydığım her başlığın ana muhatabı Türkiye'dir. Güçlü ve muktedir bir Türkiye istenmiyor. Adam S400 almayacaksın' derken aslında başka bir şey söylüyor. Eğer bu istikrar devam ederse biliyorlar ki Türkiye kendi koruma şemsiyesini oluşturacak yani kendi milli savunma sanayisini kurmuş olacak. Füze bakımından söylüyorum."

Kurtulmuş, Türkiye'yle uğraşan ASALA terör örgütünün nasıl çöp tenekesine atıldıysa, Türkiye'nin ileriye gitmesini engellemeye çalışan PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerin de günü geldiğinde çöp sepetine atılacağını söyledi.

- "Büyük, güçlü Türkiye'yi oluşturmamız lazım"

Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin olmasına mani olunduğunu anlatan Kurtulmuş, "Adam alışmış eski Türkiye'ye. Yani artık öyle bir Türkiye yok. Eskiden bize 'S400 almayacaksın' deselerdi, korkudan 'Efendim tamam, baş üstüne, almayız' der vazgeçerdik. Şimdi öyle bir Türkiye yok. Efendim '1964'te İnönü zamanındaki gibi ABD mektubu yazarsa ne olur?' diyenlere de şunu söylüyorum, hala bir takım ülkelerin adını duyduğunuz zaman ayaklarınız titriyorsa siyaset yapmaktan vazgeçin. Böyle bir şey olmaz artık. Güçlü olmamız lazım. Bu istikamette yolumuza devam etmemiz lazım. Kendi eksenimizi tahkim etmemiz lazım. Büyük, güçlü Türkiye'yi oluşturmamız lazım. Çok mesafe aldık ama daha gidecek çok yolumuz var. Onun için yapılacak şey, 'Büyük Türkiye İttifakı' etrafında birleşmektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ordulular olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, 23 Haziran seçiminin önemin anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapıldığını ancak Avrupa ülkelerinin kendi seçimlerinden çok İstanbul seçimiyle ilgilendiğini belirten Kurtulmuş, dünyanın çeşitli ülkelerinde şaibelerden dolayı oyların yeniden sayımının yapıldığını ancak İstanbul için oyların yeniden sayılmasına karşı çıkılmasına anlam vermediğini dile getirdi.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yasal parti olduğunu ve İmamoğlu üzerinden ittifak etmelerinde bir sakınca olmadığını ancak PKK yöneticileri ve FETÖ sözcülerinin İmamoğlu'na destek açıklamaları yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, "İmamoğlu kalkıp desin ki 'Ben bu terör örgütlerine karşıyım ve oylarını da istemiyorum.' Bunu diye bilir mi? Oyun bu kadar açıktır." dedi.

İmamoğlu'nun Ordu Havalimanında, Ordu Valisine yönelik söylediği sözleriyle maskesinin düştüğünü anlatan Kurtulmuş, "Bu durumdan dolayı özür dileseydi daha saygın olurdu." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'da seçime gitmeyen 1 milyon 700 bin kardeşimiz var"

İstanbul seçimlerini belirleyen ana aktörün Ordulular olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu birbirimize gaz vermek için söylemiyorum. Siyasi bir realite olduğu için söylüyorum. İstanbul seçimlerinde de her zaman AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a destek olmuş bir kitledir. İstanbul'da seçime gitmeyen 1 milyon 700 bin kardeşimiz var. 320 bin de geçersiz oy var. Bu sandığa gitmeyen de geçersiz oyların da büyük bir kısmı geçmiş dönemde AK Parti'ye oy vermiş, CHP'ye oy vermeye eli gitmediği için sandığa gitmemiş. Ama 'Bir ders vereyim, hadlerini bildireyim' yanlışlarını, eksikliklerini düzeltsinler diye bir şekilde seçime gitmemiş. Şimdi sizlerden ricamız, bu seçime gitmeyen kırgın, küskün, kenarda duran AK Parti seçmeni arkadaşlarımızı mutlaka ikna ederek seçime gelmelerini sağlamak lazım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık
16 Haziran 2019 16:03		 Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
16 Haziran 2019 15:03
'ABD şemsiyesi altında PYD, YPG yapılanmasına müsaade edilmemeli'
16 Haziran 2019 14:09		 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'
16 Haziran 2019 13:29
Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor
16 Haziran 2019 12:59		 Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
16 Haziran 2019 12:31
Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu
16 Haziran 2019 12:11		 Siyasette 'Baba'sız 4 yıl
16 Haziran 2019 11:16
Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor
16 Haziran 2019 11:11		 Bakan Kurum'dan G20'de 'Türkiye'de yatırım' çağrısı
16 Haziran 2019 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi16:09 - Kilis'te 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi16:06 - Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu16:03 - Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık15:59 - ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama15:55 - Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi15:51 - Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı15:47 - Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi15:43 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı15:39 - Sınava son anda yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi
15:35 - Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı15:31 - Kapadokya'da ilk kez balon festivali düzenlenecek15:26 - Şırnak'ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay15:21 - Ordu'nun yaylaları yeşillendi, turistlerin ilgisi arttı15:15 - Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek15:11 - Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor15:07 - Havuza gireceklere 'enfeksiyon' uyarısı15:03 - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
ÖSYM Tarzı Yeni Nesil Ücretsiz KPSS Deneme Sınavı
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kedilerin kontrolsüz üremesi 3
kendini davet ettirmek 1
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 1
haftasonu 4
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
pazar gününü evde geçirmek 2
yadigar 1
Fatih Portakal 1
ekrem imamoğlu 3
her yemeği çatalla yeme nezaketi 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam