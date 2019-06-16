YKS soru ve cevapları yayımlandı
|16 Haziran 2019 20:14
|Yazdır
2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YKS'de matematik testinden bir soru iptal
16 Haziran 2019 20:56
|'TYT sorularına kıyasla tartışmaya açık soru yoktu'
16 Haziran 2019 20:19
|AYT yorumu: Üçgenlerden soru sorulmaması şaşırtıcı oldu
16 Haziran 2019 16:57
|Uzmanlardan AYT yorumu
16 Haziran 2019 16:37
|YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
16 Haziran 2019 14:15
|TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu
15 Haziran 2019 16:14
|75 yaşında üniversite sınavına girdi
15 Haziran 2019 14:25
|Bir dakika ile YKS sınavına alınmadılar
15 Haziran 2019 13:16
|Sınava girecekti, kimliği otomobilin camına sıkıştı
15 Haziran 2019 13:11
|Kimliğini birliğinde unutan asker sınava giremedi
15 Haziran 2019 12:40