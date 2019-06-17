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İşte FETÖ'nün askeri şeması

Emniyet, 306 sayfalık FETÖ raporunda örgütün askeri yapılanmasını anlattı. Buna göre, Deniz Kuvvetleri'nde Avrupa ve ABD dahil 13 genel müdürlük, Hava Kuvvetleri'nde 3'lü yapılanma, Jandarma'da 13 temsilcilik kurulmuş. Kara'da ise 10 temsilcilik kuran örgüt, en özel yapılanma olarak GATA'yı belirlemiş.
 17 Haziran 2019 08:51
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İşte FETÖ'nün askeri şeması

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın FETÖ'nün mahrem yapılanmasını ortaya koyan 306 sayfalık raporunda, tüm kuvvet komutanlıkları ve bu kuvvetlere bağlı birimlerdeki yapılanması deşifre edildi. Yürütülen soruşturmalar, alınan ifadeler ve yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkarılan örgütün askeri yapılanması raporda şemayla anlatıldı.

DENİZDE YAPILANMASINDA AVRUPA VE ABD

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (DKK) FETÖ yapılanmasına ilişkin şemaya göre, DKK imamına bağlı 13 genel müdürlük bulunuyor. Bunların arasında ABD ve Avrupa yapılanması da yer alıyor. Avrupa ve ABD yapılanmaları, DKK bünyesindeki askeri personelden yüksek lisans, doktora, askeri eğitim, görev gereği (askeri ataşelik) Avrupa ve ABD'ye giden örgüt mensupları ile ilgilenen birimlerdir. Raporda, örgütün, her bir genel müdürlüğü rakamla kodladığı da belirtildi. Örgüt müdürlükleri 20'den 31'e kadar rakamla kodlamış.

HAVA'DA 3'LÜ YAPILANMA

Raporda, Hava Kuvvetlerindeki FETÖ askeri mahrem yapılanmasının ise Hava Kuvvetleri imamına bağlı olarak "subay yapılanması", "astsubay yapılanması" ve "okullar yapılanması" olmak üzere üç kısımdan oluştuğu belirtildi. Her bir yapılanmanın altında ise temsilciliklerin oluştuğu aktarıldı.

Emniyetin raporunda, FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına ilişkin tespitler de yer aldı. Buna göre, Jandarma imamına bağlı 13 temsilcilik bulunuyor. Söz konusu temsilciliklerin altında müdürler görev yapıyor. Raporda, jandarma yapılanması içerisinde "Molla" olarak adlandırılan örgüt mensupları bulunduğu belirtildi.

EN FAZLA KARA'YA SIZDI

Raporda, FETÖ'nün en fazla sızdığı kuvvetin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) olduğu vurgulandı. KKK mahrem yapılanmasındaki birçok örgüt yöneticisinin firari olduğuna dikkat çekilen raporda, örgütün bu kuvvetteki yapılanmasının bazı noktalarda diğer askeri mahrem yapılanmalarından farklılık gösterdiği aktarıldı. Buna göre, örgütün askeri mahrem yapılanmalarının ana yönetim katmanı normalde "Kuvvet İmamı > Temsilci > Müdür > Müdür Yardımcısı > Öğretmen" olmak üzere 5 kademeden oluştuğu ancak Kara Kuvvetleri'ne bağlı Piyade Okul Komutanlığı'ndaki örgüt yapılanmasında ise buna ek olarak "Baş Müdür Yardımcısı" pozisyonun bulunduğu vurgulandı.

EN ÖZEL YAPILANMASI GATA'DA

Kara Kuvvetleri imamına bağlı 10 temsilcilin Ankara Merkez/Karargah Temsilciliği, Okullar Temsilciliği, İstanbul Akademi Temsilciliği, 1. Ordu Temsilciliği, 2. Ordu Temsilciliği, 3. Ordu Temsilciliği, Ege Ordusu Temsilciliği, Türkiye Ümit Temsilciliği, İzdivaç/Rehberlik/Personel Temsilciliği, GATA Temsilciliği olduğu aktarıldı. KKK şemasına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kolordu düzeyinde konuşlanmış "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri"nde görevli örgüt mensuplarından sorumlu Kıbrıs müdürünün 2. Ordu Temsilciliği'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Raporda, bu temsilcilikler arasında GATA Temsilciliği'nin statüsünün diğerlerine nazaran daha özel olduğu belirtildi. GATA yapılanmasının "Dahiliye Bilimleri", "Cerrahi Bilimler" ve "Temel Bilimler" müdürlükleri olarak 3 kısımda oluştuğu ifade edildi.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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