Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
|17 Haziran 2019 09:44
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "mahrem imamı"nın da olduğu iddia edilen 10 şüpheli adliyeye gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da, Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü
17 Haziran 2019 11:34
|Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
|Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
17 Haziran 2019 11:28
|FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda
17 Haziran 2019 11:22
|Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek
17 Haziran 2019 11:18
|TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01
|Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
17 Haziran 2019 11:00
|Tartıştığı annesini öldürdü
17 Haziran 2019 10:31
|MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak
17 Haziran 2019 10:28
|Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı
17 Haziran 2019 10:21