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Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Halil Çırak'a FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 17 Haziran 2019 14:17
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Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Halil Çırak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çırak ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgütün lehine kararlar çıkması için faaliyette bulunduğu belirtilen Halil Çırak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Çırak, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Halil Çırak'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 7,5 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 6 yıl 3 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
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