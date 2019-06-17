FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi
|17 Haziran 2019 14:28
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tutuklanan eski emniyet müdürü, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olduğu iddia edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Yavuz Ö. hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Yavuz Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede ifadesine yer verilen tanık A.K, örgüt içinde ''mahrem imam'' olarak bulunduğunu belirterek, ''Emniyet müdürü Yavuz Ö. ile 2016 yılında görüşmeye başladım. Yavuz Ö, FETÖ içinde Mert ve Selim kod adını kullanıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kasetleri izler, kitaplar okurduk. Yavuz Ö. kendisine verilen maddi ve manevi görevleri yerine getirmeye çalışırdı'' iddiasında bulundu.
İddianamede, şüphelinin veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi:
''Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısında yer alarak kod isim kullandığı, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün kendisinden istediği talepleri yerine getirdiği, veri inceleme raporundan da anlaşılacağı üzere örgüte olan teslimiyeti, sadakati ve bağlılığının üst seviyede olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına yoğunluk, süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunduğu dikkate alınarak, üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''
Yavuz Ö. ise iddianamede yer verilen savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Zanlının ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.
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