Eski yarbay Alkan'a FETÖ'den beraat

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alkan ile avukatları katıldı.

Sanık avukatlarından İlter Aksoylu, geçen celse dinlenen gizli tanık "Abdullah"ın, müvekkilinin evinde Zaman gazetesini gördüğüne ilişkin beyanını hatırlatarak, Alkan'ın eşinin bu konuda tanık olarak dinlenmesini istedi.

Talebin kabulünün ardından dinlenen Çiğdem Sarıkamış Alkan, 2013-2018 arasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, "Bazen annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteyi bazen de iş yerinden diğer gazetelerle birlikte bu gazeteyi de eve getirir, ayakkabılığın yanına koyar, lazım olduğunda müsvedde olarak kullanırdım." dedi.

Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Alkan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapsini istedi.

Alkan ve sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat Viran, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Viran, dinlenen tanıkların, sanığın örgütle bağlantısına ilişkin bilgilerinin olmadığını söylediklerini, gizli tanığın ise soruşturma ve yargılama sırasında alınan beyanlarında "Alkan'a ilişkin örgüt bağlantısını ortaya koyarak; yer, zaman ve olay içeren somut anlatımlarda bulunmadığını, anlatımlarının kanaatinin açıklanması niteliğinde olduğunu, bu nedenle gizli tanığın beyanlarının hükme esas alınmadığını" ifade etti.

Sanığın, terör örgütü FETÖ kapsamında haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinin de içeriklerinin belirlenememesi nedeniyle delil kabul edilemeyeceğini belirten Viran, bu gerekçelerle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulamayacağını ve Alkan'ın beraatına hükmettiklerini kaydetti.