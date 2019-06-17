Adana'daki FETÖ davasında 1 tahliye
|17 Haziran 2019 18:09
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında örgütün sözde ''bölge imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet T. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet T, ''Etkin pişmanlığa dair iradem halen devam etmektedir. Örgüt içerisindeki yaşadıklarımla ilgili dilekçemi mahkemeye sundum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunması dolayısıyla ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp, ev hapsiyle tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türkiye'den Amerika'ya Gülen için pantolon'
17 Haziran 2019 19:22
|'Gri' kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi
17 Haziran 2019 17:59
|Eski yarbay Alkan'a FETÖ'den beraat
17 Haziran 2019 17:38
|'Ergenekon' davası hakim ve savcılarının davasına yarın devam edilecek
17 Haziran 2019 17:17
|Aktif görevdeki Yarbay ve Binbaşı'na FETÖ'den gözaltı
17 Haziran 2019 16:30
|'Mahrem imam' Yunanistan'a kaçarken yakalandı
17 Haziran 2019 15:50
|Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
17 Haziran 2019 15:39
|FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi
17 Haziran 2019 14:28
|Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
17 Haziran 2019 14:17
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar 10 Temmuz'da
17 Haziran 2019 14:10