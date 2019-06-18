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Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 18 Haziran 2019 01:09
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Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Haziran 2019 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 30805

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin I. BÖLÜM D GENEL MÜDÜRLÜKLER başlıklı tablosunun dördüncü satırında yer alan "Hukuk Müşaviri," ve ", Avukat" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki tablo eklenmiştir.
Memurlar.Net
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