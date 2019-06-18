Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
|18 Haziran 2019 01:09
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Haziran 2019 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30805
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin I. BÖLÜM D GENEL MÜDÜRLÜKLER başlıklı tablosunun dördüncü satırında yer alan "Hukuk Müşaviri," ve ", Avukat" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki tablo eklenmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
15 Haziran 2019 04:03
|Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:34
|Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:33
|Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:32
|Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:30
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği
03 Haziran 2019 02:29
|Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:28
|Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:27
|Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:26
|BOTAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Haziran 2019 02:25