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Konya'da FETÖ mahrem yapılanması: 63 gözaltı

Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
 18 Haziran 2019 08:30
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Konya'da FETÖ mahrem yapılanması: 63 gözaltı

Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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