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Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 49 zanlıdan 8'i tutuklanırken, 40 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 18 Haziran 2019 09:16
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Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda zanlılar, 6 ay teknik ve fiziki takibe alındı. Mercek altına alınan şüphelilerin FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarına paralel olarak alternatif etüt merkezleri kurdukları, bu şirketleri sicilleri temiz kişiler üzerine açtıkları belirlendi. İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren etüt merkezlerinde çalışan kişilerin devlet tarafından faaliyet izin belgeleri iptal edilen öğretmenler olduğu tespit edildi.

Polis, 11 Haziran'da 6 ayrı etüt merkezinin bulunduğu Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T.'nin de bulunduğu 49 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin dolar ele geçirildi. Bir zanlının evinde ise örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock konuşmalarının nasıl yok edileceği konusunda talimatların olduğu notlar ele geçirildi. Polis, etüt merkezlerini inceleme altına alması için SGK ve Milli Eğitim Müdürlüklerini de soruşturmaya davet etti.

Gözaltına alınan 49 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 1 zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 48 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan 8'i tutuklanırken 40'ı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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