FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 1 astsubay gözaltında
Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında Sivas'ta bir astsubay gözaltına alındı
|18 Haziran 2019 10:29
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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay C.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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