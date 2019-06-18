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FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 1 astsubay gözaltında

Ağrı'da yürütülen soruşturma kapsamında Sivas'ta bir astsubay gözaltına alındı
 18 Haziran 2019 10:29
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FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 1 astsubay gözaltında

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay C.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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