Erzincan'da FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan 7 kişi gözaltına alındı
|18 Haziran 2019 12:39
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Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 asker yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma sonucu Erzincan merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 asker yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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