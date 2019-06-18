Erzincan'da FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

BELLETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE AYNI GÜN HANGİ GÖREVLER KARŞILIĞINDA EK DERS VERİLEBİLİR? Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün; nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceği; verilmesi halinde ise bu görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısı.