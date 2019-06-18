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FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
 18 Haziran 2019 15:04
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FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Umut Koç ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Koç, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında sanığın, ByLock kullanıcısı olması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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