FETÖ'nün iş dünyası davasında 'mangalda evrak yakıldı' iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tanıklar dinlendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ahmet Kılıçkıran, Aydınlı Grup'ta muhasebe bölümünde çalıştığını, daha sonra şirketin inşaat bölümünde görevlendirildiğini, halen görevde olduğunu belirterek, şirketin işleyişini anlattı.

Tanık Kılıçkıran, şirkette himmet, burs, zekat bağışı toplanmadığını, kendisine böyle bir talep gelmediğini, sadece şirket içerisinde bayramlarda kurban toplandığını duyduğunu, Zaman gazetesine abone olması için kendisine bir teklifte bulunulmadığını, şirkette sohbet toplantılarının da yapılmadığını söyledi.

Ömer Faruk Kavurmacı'yla çalıştığını belirten Kılıçkıran, dikkatini çeken bir durumun olmadığını ifade etti.

Bir diğer tanık Savaş Kaya da, Aydınlı Grup'ta stajyer olarak başladığını, stajı bittikten sonra şirketin muhasebe bölümünde çalışmaya devam ettiğini, çalıştığı dönem içerisinde burs, himmet, kurban ve örgüte ait yayınlara abonelik telkinlerin bulunmadığını, şirket içerisinde toplantı yapıldığına şahit olmadığını, cuma günleri çalışanların kendi aralarında mesaiden sonra toplantı yaptıklarını, dini konulardan bahsedildiğini söyledi.

Tanık Kaya, kendisinin bu toplantılara çok katılmadığını, bu toplantılarda sadece Risale-i Nur okunduğunu, Fetullah Gülen'in videolarına şahit olmadığını belirterek, "Firma bayramlarda ihtiyaç sahiplerine vermek üzere kamu yararına çalışan derneklere elbise yardımında bulunurdu. Satılacak türde elbiseler değildi, iade elbiseler falandı. Ben bu durumu sadece kayıtlardan biliyorum. Ahmet Sait Kavurmacı'nın Zaman gazetesine abonelik için mail attığını hatırlıyorum. Başka kimseden böyle bir talep gelmedi." diye konuştu.

- ''Mangalda evrak yakıldı iddiası''

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım'ın "Bazı kayıtların bir yazlık evde imha edildiğini bilgisini biliyor muyuz?" sorusuna tanık Kaya, "Hayır, böyle bir bilgim yok." dedi.

Tanık Ahmet Karadağ da şirketin finansman biriminde çalıştığını, burs, kurban gibi şeylerin toplatıldığını, Zaman Gazetesi abonelikleri de duyduğunu, bunların Ahmet Sait Kavurmacı'nın yaptırdığını duyduğunu belirtti.

Başkanı Ömer Yıldırım'ın ''Büyükçekmece'de bir yazlıkta 10 koli evrakın yakıldığı iddiası var. Bu durumu biliyor musunuz?'' sorusunu sordu.

Tanık Karadağ, "Bizim finanstan götürüldü. Kitaplar vardı, 2 koli vardı, mangala götürün yakın denildi. Yazlığa götürüp bıraktık. İsa Taş'ın yazlığı vardı Büyükçekmece'de. Finansman olarak katıldık, 2 arkadaşı dışarıdan çağırdık. Çalışanlar olarak mangal yapıyorduk. Kolilerin içine bakmadık. Mangal partisinde yaktık.'' dedi.

Tanık Elif Nebioğlu da, Aydınlı Grup şirketinin finans bölümünde çalıştığını, finans uzmanı olduğunu, şirketin eski genel müdür yardımcısı olan Zeynullah Hüda'nın işe başladığında kendisini Zaman Gazetesi aboneliği yaptırdığını, bu gazeteyi okumadığını, bu durumu yöneticisinin istediğini, şu anda Hüda'nın yurt dışında olduğunu duyduğunu söyledi.

Farklı bankadan çekilen 20 milyon dolarlık bir kredinin Bank Asya'ya yatırıldığını ifade eden tanık Nebioğlu, bu durumdan rahatsız olduğunu, bu paranın daha sonra peyder pey kullanıldığını, Hüda'nın talimatıyla şirketin kasasından Bank Asya'nın borsadan 1 milyon 470 adet hisse senedi alındığını belirtti.

Zeynullah Hüda ve avukat Tarık Çilekçi'nin yakın arkadaş olduklarını dile getiren tanık Nebioğlu, cuma günleri için sohbet yapılacağına dair mail atıldığını, bu sohbetlerde kuran okunduğunu, FETÖ'ye dair bir şey hatırlamadığını, bu durumların Ahmet Sait Kavurmacı'nın yurt dışına gitmesine kadar devam ettiğini bildirdi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra duruşma, yarına ertelendi.