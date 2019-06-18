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Eski savcıya FETÖ'den hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün yargı yapılanmasında devre sorumlu olduğu iddia edilen eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
 18 Haziran 2019 16:42
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Eski savcıya FETÖ'den hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski cumhuriyet savcısı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Murat Yardımcı katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanığın suçsuz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne süren sanık avukatı, Yardımcı'nın beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve 10 bin 155 kez giriş yaptığını, örgüt evinde kaldığını, sohbet toplantılarına katıldığını ve örgütün yargı yapılanmasında 92 bin sicilli örgüt mensubu hakim savcıların "devre sorumlusu" olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yardımcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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