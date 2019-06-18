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Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis istendi

Sakarya'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanan tutuklu sanığın, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi
 18 Haziran 2019 16:52
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Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis istendi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Celal D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ve yakınları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine mütalaayı açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın evinde örgüte ait doküman bulunduğunu, Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık dönemine ait hareketlilik tespitinin yapıldığını, sanığın ayrıca örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın 2014-2016 yılları arasında Sakarya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu sorumlusu olarak "Numan" kod adıyla tanındığını aktaran cumhuriyet savcısı, Celal D'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen S.T, sanığı "Numan" ismiyle üniversiteye hazırlandığı dönemde tanıdığını söyledi.

Sınavları kazanarak askeri okullara girdiğini belirten S.T, sanığın okul süresince kendisine rehberlik ve danışmanlık yaptığını aktardı.

Sanıkla en son 2015 yılında görüştüğünü, genel olarak derslerini ve günlük durumunu sorduğunu anlatan S.T, "Benden herhangi bir belge veya himmet istemedi. Okul süresince birkaç kez Sakarya'da ve İstanbul'da görüştük. İstanbul'da görüştüğümüzde beni 'Nurullah' diye birisiyle tanıştırdı. 'Bundan sonra onunla görüşeceksin.' dedi. Komutanlarla ya da askerlerle ilgili bir bilgi sormadı. Askeriyede namaz kılmamıza imkan yoktu. Numan'la görüştüğümüzde açık olarak namaz kılmamam gerektiğini söylemişti. İstesek de kılamıyorduk okulda." şeklinde konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık Celal D, tanığı daha önce görmediğini, ifadelerini kabul etmediğini dile getirerek, "153 gündür tutukluyum. Ailemin geçimini sağlayamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da Celal D'nin tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma için süre isteyerek, sanığın bir sonraki celsede duruşma salonunda hazır bulunmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek bir sonraki celsede salonda hazır bulunmasına karar verdi.

Heyet, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'da hesap açtırdığının tespit edildiği belirtilerek, "Celal D. Sakarya'da 16 Aralık 2014 tarihinde örgütün propagandasını yaptığından kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu ile ilgili olarak eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Celal D'nin ikametinde yapılan aramada OHAL kapsamında kapatılan Işık Yayınevi'ne ait kitaplar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.
Anadolu Ajansı
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