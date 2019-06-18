Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Serinlemek için nehre giren asker kayboldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren asker kayboldu
|18 Haziran 2019 18:04
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdi.
Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Taş'ın bulunması için ekiplerce vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Nehrin karşı tarafına geçen ve orada mahsur kalan Taş'ın kardeşi ise Palu Belediyesi rafting takımı tarafından kurtarıldı.
Taş'ın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü
18 Haziran 2019 18:06
|Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı
18 Haziran 2019 17:39
|Trabzon'da santral borusu patladı: 1 ölü, 1 kayıp
18 Haziran 2019 17:10
|Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı
18 Haziran 2019 16:57
|Avukattan duruşmada akülü çocuk arabası ile savunma
18 Haziran 2019 15:51
|Yolu trafiğe kapatıp 'drift' yapan maganda yakalandı
18 Haziran 2019 15:17
|İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
18 Haziran 2019 14:53
|Muğla'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
18 Haziran 2019 14:25
|İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü
18 Haziran 2019 13:35
|Kedinin kaybolması nedeniyle itfaiye ve polise soruşturma
18 Haziran 2019 12:16