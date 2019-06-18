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Trabzon'daki selde 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu.
 18 Haziran 2019 21:57
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Trabzon'daki selde 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinde kayıp sayısı artıyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Vali Ustaoğlu, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Ne yazıkki 2 kaybımız var. Kayıplarımız için milletimize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Heyelan sonucu böyle bir durum ortaya çıktı. Kaybımızdan birisi DSİ çalışanı, diğeri de Trabzon Büyükşehir Belediye işçimiz. 5 tane kaybımız var, henüz ulaşamadık. Çalışmalar AFAD ile birlikte devam ediyor. Ben de şimdi bölgeye doğru İstanbul'dan hareket ediyorum. Durum kontrol altında. Trabzon Valimiz koordinasyonda, kriz masası oluşturuldu." dedi.

Bakan Pakdemirli, kayıp 5 kişinin kimlik bilgisinin henüz kendisinde olmadığını söylerken, arama çalışmalarının gece de devam edeceğini söyledi.

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ

Selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.

KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.
Anadolu Ajansı
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