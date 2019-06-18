FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Örgüt yapılanmasında "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul ve Karabük'te yakalandı
|18 Haziran 2019 22:21
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Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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