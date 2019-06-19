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Sır imamları deşifre oluyor

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 63 mahrem abi daha deşifre oldu. Yurt genelindeki operasyonlarda çoğu asker 172 şüpheli kakkında gözaltı kararı verildi, 52'si yakalandı
 19 Haziran 2019 07:30
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Sır imamları deşifre oluyor

Konya'da örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan askerlerin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ üyesi askerlere emir veren, örgüt toplantıları düzenleyerek düzenli maaşlarından himmet alan 63 mahrem abi daha deşifre oldu. 30 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında kamu ihale uzmanı, memur, profesör, araştırma görevlisi, sağlık teknisyeni, polis, mühendis, asistan gibi devlet kadrolarında görev yaparken aynı zamanda da örgüt üyesi askerlerle düzenli toplantılar yaparak, Güten'in talimatlarını ileten 63 kişiden "Müdür" pozisyonundaki Murat kod adlı Serdar D.'nin Gaziantep'teki askeri yapılanmanın başındaki isim olduğu öğrenildi. Gözaltı listesindeki müdür yardımcısı pozisyonunda yer alan Latif kod adlı Mehmet B.'nin Gaziantep'te, Gürbüz kod adlı Osman A.'nın Adana 6. Mekanize Piyade Tugayında, Selman kod adlı Selman Ç.'nin ise Tokat'taki askeri yapılanmada askeri öğrencilerle ilgilenen mahrem abilerden sorum olduğu bildirildi. 42'si kod isimleriyle deşifre edilen FETÖ üyelerinden 47'sinin ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 30 ilde yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alınırken 38 kişinin aranıyor.

Yurt genelinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında toplam 172 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi. 52 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR: Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından büfelerden ve kontörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'dan ihraç edilen 17 şüpheli olmak üzere toplam 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Başka bir soruşturmada 10'u ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

BURSA: Örgütün mahrem imamları tarafından büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 ilde operasyon başlatıldı.

ANKARA: 8'i Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde görevli, 4'ü daha önce bu kurumlardan ihraç edilmiş, 4'ü özel sağlık kurumlarında çalışan, 2'si Dışişleri Bakanlığından ihraç edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN: 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK: 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklandı.

ERZİNCAN: 5 ilde düzenlenen operasyonda 3'ü muvazzaf asker, 7 şüpheli gözaltına alındı.

VAN: 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları tespit 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA: Örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açılan 6 özel eğitim ve etüt merkezinde gözaltına alınan şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 8'i tutuklandı.
Sabah
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