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Küçükkaya ve İmamoğlu, program öncesi 46 dakika görüşmüş

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayın öncesi 46 dakika baş başa görüşme yapmış.
 19 Haziran 2019 09:35
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Küçükkaya ve İmamoğlu, program öncesi 46 dakika görüşmüş

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 13 Haziran günü saat 13.09'da başlayan görüşmenin 13.55'te sona erdiği belirtiliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde 'moderatör' İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu bir otel odasında gizlice görüştü. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, CHP adayı, TRT ekranlarında Küçükkaya ile 2 ya da 3 dakika görüştüğünü ileri sürdü. Ancak CHP adayı ile Küçükkaya'nın The Marmara Oteli'ndeki bir odada 46 dakika başbaşa görüştü.

Otel odasında 2-3 değil tam 46 dakika görüşmüşler!

Küçükkaya ile İmamoğlu The Marmara Oteli'nde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Odaya 12.14'te giriş yapan Küçükkaya'nın bir süre CHP adayının danışmanı Murat Ongun, 46 dakika ise İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi.

Dün akşam TRT Haber ekranlarına çıkan CHP adayı, Gazeteci Şebnem Bursalı'nın, "Otelde Küçükkaya ile kaç dakika görüştüğünüz" sorusuna, "2-3 dakika" diye cevap verdi.

Küçükkaya ile Taksim'de bir otelde görüştüklerini aktaran İmamoğlu, "O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. 'Bir talebiniz var mı' dedi. Dedim 'Yok, istediğinizi sorabilirsiniz.' Küçükkaya beni arayıp 'Sizinle görüşeceğim' deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım'la da görüşeceğim' dediği için kabul ettim" diye konuştu.

Kenan Kıran
Sabah
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