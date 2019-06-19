Malatya'da darbeci subaylarla görüşen 'mahrem imam'a hapis istendi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğünü, darbe girişimi sırasında, 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı Eyüp Kök ve eski yarbay Ahmet Üçbudak ile darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi eski binbaşı Fatih Kılıç ile görüştüğünün HTS kayıtlarından tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kızılgül ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın, tutukluluk halinin devamına karar vererek esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY içerisinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, Kızılgül'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu bildirilmişti.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."