FETÖ'den cezası kesinleşen öğretmen tutuklandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı
|19 Haziran 2019 12:18
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Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen F.Ö. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. ifadesinin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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