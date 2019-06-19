BOTAŞ, işçi alım sonuçlarını halen açıklamadı
BOTAŞ, 186 kişilik işçi alım sonuçlarını 6 aydır açıklamıyor. Adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
|19 Haziran 2019 13:22
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BOTAŞ, 26 Aralık 2018'de 186 işçi almak için ilana çıktı.
Başvuruları da İŞKUR üzerinden 31 Aralık 2018 ila 4 Ocak 2019 tarihleri arasında aldı.
6 AY GEÇTİ AMA SONUÇLAR AÇIKLANAMADI
Başvuruların üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen BOTAŞ sonuçları açıklamadı.
Hayatlarına yön vermek isteyen adaylar, sonuçların bir an önce açıklanmasını talep ediyor.
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