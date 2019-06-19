Adana'daki FETÖ davasında 1 eski astsubaya tahliye
|19 Haziran 2019 13:25
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Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen, eski astsubay 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer C. ile tutuksuz sanıklar Y.K, A.B, İ.B, Y.K. ve avukatları katıldı.
Mahrem imam olduğu iddiasıyla başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Tanju D, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.
Tanju D. sanıkları tanımadığını öne sürerek, mahrem imam olmadığını iddia etti.
Savunması alınan sanık Y.K. de askeri okulda eğitim gördüğü sırada kendisini sabit hatlardan Tanju D'nin aradığını belirterek, ''Ankara'da Tanju isimli örgüt mensubuyla iki defa görüştüm. Kendisi beni ankesörlü ve büfe telefonlarından arıyordu. Mahkemenize bu konuda ayrıntılı dilekçe vermiştim. Adli kontrolümün kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Sanık Ömer C'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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